Napoli, visto Lozano? Messaggio da brividi per il nuovo tatuaggio

Il Vesuvio, simbolo di Napoli, e un mulino, per ricordare l'Olanda. Hirving Lozano ha scelto di farsi un tatuaggio singolare sul collo del piede destro. Ha unito con inchiostro le sue due esperienze europee al Napoli e al Psv. Il tatuaggio ha fatto il giro del web. Una scelta di cuore, sentimentale, nei giorni in cui il Napoli sta per conquistare il suo terzo scudetto. Non è un caso la tempistica. Lozano, infatti, ha già vinto un campionato proprio col Psv nel 2018 e ora sa che il traguardo in Italia è davvero vicino dopo il pareggio dell'Inter contro la Sampdoria.