Novità su Raspadori dopo l'infortunio: l'annuncio del Napoli

Solo terapie per Giacomo Raspadori questa mattina al centro tecnico di Castel Volturno. Il Napoli è sceso in campo per il consueto allenamento ma l'ex attaccante del Sassuolo non era in gruppo dopo il risentimento muscolare avvertito martedì che lo costringerà a saltare sia la partita di venerdì che quella di Champions League contro l'Eintracht Francoforte di martedì per l'andata degli ottavi di finale. Un'assenza pesante per Spalletti dato che Raspadori è con Simeone il bomber europeo con quattro gol durante la fase a giorni.