Insigne non dimentica Napoli: parole da brividi. E sullo scudetto...

Lorenzo Insigne non dimentica Napoli. La sua città, la sua terra, la sua squadra del cuore. Segue le partite anche a distanza, dalla tv o dal computer, ora che è in Canada e gioca ormai da quasi un anno per il Toronto. Il campionato in America inizierà a fine febbraio, quello del Napoli è nel pieno con verdetti sospesi ma uno, lo scudetto, che sembra ormai scontato . Il Napoli è lanciatissimo per il grande traguardo, a +15 sull'Inter seconda, e Insigne è felice e non lo nasconde.

Napoli, le parole di Insigne sul sogno scudetto

Intervenuto a KickOff su ExtraTvLive per parlare del fratello che tanto bene sta facendo in Serie B con la maglia del Frosinone, Insigne ha parlato anche del Napoli: "Sono andato via ma resto un grandissimo tifoso del Napoli e sono felice per i miei vecchi compagni. La squadra, la tifoseria e la città meritano senza dubbio lo scudetto”. Insigne ha salutato Napoli dopo dieci anni in prima squadra, dal 2012 al 2022, per ripartire dall'America, dal Toronto. Non ha voluto vestire nessun'altra maglia in Italia essendo legatissimo a quella azzurra.