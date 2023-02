Napoli, è febbre Champions: in 30mila in fila on line

NAPOLI - Poco prima di cena, erano le ore 20, la fila s'è ridotta. Tremila, duemila, mille in coda. L'apice nel primo pomeriggio. Quasi trentamila persone sedute davanti a un computer o con il proprio smartphone sperando di farcela. Qualunque esito è diventato pubblico sui social. I tifosi hanno condiviso ogni istante nel giorno in cui è partita la prevendita per i biglietti di Napoli-Eintracht, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21 allo stadio Maradona (l’andata è martedì prossimo). Una partita imperdibile che farà registrare non solo il classico sold-out ma, quasi certamente, anche il record d'incasso e presenze stagionali. La prevendita era aperta a tutti con la differenza che gli abbonati avrebbero avuto prelazione sui propri posti e gli altri avrebbero potuto occupare tutti gli altri disponibili.

Che coda Migliaia di tifosi erano in attesa ben prima delle 14 e nel giro di pochi minuti dall'inizio della prevendita il server ha registrato tantissimi utenti in attesa del proprio turno. Il numero oscillava dai diecimila ai ventimila e variava spesso per diversi motivi: problemi di linea, sistema in tilt, tifosi senza Fidelity Card che attendevano invano il proprio turno (per i biglietti on-line era condizione necessaria ma non tutti lo sapevano). Anche per questo sui social il confronto tra tifosi era acceso. Tantissimi commenti di utenti che raccontavano la propria esperienza e davano consigli per riuscire ad acquistare il biglietto. Altri delusi per aver aspettato invano diverse ore. La coda virtuale è diminuita dopo le 18 quando molti settori erano già andati esauriti. I biglietti per Curve e Distinti superiori, ad esempio, sono finiti in pochissimo tempo. Agli abbonati il Napoli aveva concesso diritto di prelazione fino alle 14 di domani e uno sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto. La vendita era libera anche per i posti non riguardanti la prelazione degli abbonati. Per i primi Curve a 48 euro, Distinti a 80, Tribuna Nisida a 120 e Tribuna Posillipo 200. Per i non abbonati Curva a 60 euro, Distinti 100, Tribuna Nisida 150, Tribuna Posillipo 250.