Napoli, lo scudetto e la frase che Simeone ripete sempre al figlio

Simeone sogna lo scudetto e la Champions: le sue parole

Simeone si sofferma sulla sua stagione da sogno: "Essere un argentino qui a Napoli è fantastico. Il Napoli è diverso. Questo club rappresenta la storia d'Italia, la storia di Diego Armando Maradona. Per me è un piacere giocare qui, perché tutti i tifosi mi vedono argentino e proprio per via di Maradona vogliono parlarmi. Mi sento come a casa". Simeone, nonostante non sia un titolare, è felice: "Questo è il momento migliore della mia carriera, ma questo non è il mio limite. Posso ancora migliorare, ho ancora tanta strada da fare". Oltre allo scudetto il Napoli vuole fare strada anche in Champions League: "Sento che possiamo giocare contro qualsiasi club, pronti a giocare contro chiunque" ha concluso Simeone alle porte del doppio confronto contro l'Eintracht Francoforte per gli ottavi di finale.