Shari fa impazzire i tifosi del Napoli: il suo gesto ha spiazzato tutti

Shari fa impazzire i tifosi del Napoli. La giovanissima cantante reduce dal Festival di Sanremo ha pubblicato su Tik Tok un video in cui con la sua bellissima voce interpreta una storica canzone di Amy Winehouse, Back to Back, ricevendo tantissimi messaggi di complimenti. Stima per la cantante, ma non solo. Il dettaglio che a molti non è sfuggito è che Shari ha cantato la canzone indossando la maglia del Napoli, esattamente quella camouflage relativa alla stagione 2013/14.