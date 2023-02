"Kvara-Osi, da quale pianeta venite?", in Spagna pazzi del Napoli

Il titolo del quotidiano AS è emblematico: "Kvara-Osi, da quale pianeta venite?". In Spagna come in Italia si celebra la coppia dei sogni che sta trascinando il Napoli alla vittoria dello scudetto. Il titolo d'apertura del servizio sulla vittoria contro il Sassuolo è incentrato sui due attaccanti autori di due gol fantastici che lanciano il Napoli sempre più in alto in classifica. Per AS gli azzurri non solo hanno lo scudetto quasi in tasca, ma possono fare strada anche in Champions se continuano così diventanto autentica sorpresa del torneo.