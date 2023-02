Osimhen sui social fa chiarezza sulle sue condizioni: ecco come sta

La partita di Victor Osimhen contro il Sassuolo è durata 84 minuti. L'attaccante del Napoli si è tolto i parastinchi ed è uscito facendo preoccupare i tifosi e Spalletti . Ma non ci sono problemi fisici alla base della sua sostituzione. Lo ha confermato Spalletti a fine partita ( "Solo stanchezza" ) ma poi è stato lo stesso attaccante nigeriano a fare chiarezza sui social : "Sto bene" ha scritto, "Tutto ok" e la testa è già alla sfida di martedì contro l'Eintracht per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Osimhen fuori solo per precauzione dopo l'ennesima perla

Ottantaquattro minuti ma di altissima intensità per l'attaccante del Napoli che ha segnato il gol numero 18 in campionato sfiorandone altri. Il bomber azzurro, infatti, ha colpito anche un palo e poi nella ripresa Consigli, non impeccabile sulla rete, è stato decisivo con un bell'intervento su una conclusione violenta di Osimhen. Che ora ricarica le batterie ed è pronto a ricominciare martedì per l'andata degli ottavi Champions contro l'Eintracht.