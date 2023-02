Maradona, furto shock a Napoli: rubato il quadro del piede sinistro!

La riproduzione in quadro del piede sinistro di Diego Armando Maradona era stata rubata ai Quartieri Spagnoli dove c'è il murale dedicato al campione argentino. L'opera è stata dedicata al Pibe de Oro dal suo storico amico e manager Stefano Ceci. I ladri sono intervenuti questa notte e questa mattina la triste sorpresa a Largo Maradona, in un quartiere tinto d'azzurro dedicato all'argentino con sciarpe, magliette, adibito a festa e invaso da tifosi e turisti tutte le volte che c'è da ricordare Maradona come in occasione della sua morte o per il suo recente compleanno. Poi il ritrovamento dopo poche ore.