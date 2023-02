"Senza il conflitto Kvaradona giocherebbe ancora nel Rubin"

In Germania, in vista degli ottavi con l'Eintracht Francoforte, uno dei giocatori del Napoli più temuti è Kvaratskhelia. L'agenzia di stampa AP, in un articolo ripreso anche dal Daily Mail, descrive nel dettaglio le caratteristiche del talento con la maglia numero 77 ricordando che è già stato soprannominato per qualità sia "Kvaradona" che "il Messi georgiano" per la sua abilità nel dribbling e nel vedere la porta. Sono già dieci le reti in campionato più due in Champions. Ma alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League si analizza anche il suo percorso.