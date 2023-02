Napoli, Di Lorenzo e il cerchio prima delle partite: "Vi spiego il motivo"

Napoli, parla Di Lorenzo prima dell'Eintracht

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Eintracht, Di Lorenzo ha aggiunto: "In Europa le partite sono molto intense, il livello è molto alto. Ci siamo preparati al meglio". Di Lorenzo non teme possibili passi falsi: "In campionato stiamo facendo benissimo, un percorso bello, ma questa è un'altra competizione. È una partita importante". Di Lorenzo ha ricevuto diversi elogi, per molti è tra i migliori terzini in Europa ma lui glissa: "Non ci penso più di tanto, spero sempre di fare il mio meglio, alle volte ci riesco altre no. Sono contento del percorso".