Napoli, la frase di Osimhen a Spalletti dopo la sostituzione: ecco cosa ha detto

Per la seconda partita consecutiva Victor Osimhen lascia il campo al minuto 84. Era successo già venerdì contro il Sassuolo e la sostituzione con Simeone si è ripetuta anche contro l'Eintracht Francoforte. Come mai Spalletti ha sostituito il suo bomber autore del gol dell'1-0? La risposta arriva direttamente dall'allenatore del Napoli che ai microfoni di Sky ha fatto chiarezza: "Lui voleva giocare ancora con gli spazi aperti, ma ci sono stati due momenti in cui ha stretchato i flessori e ho avuto un po' di timore perché poi rischia che si infortuna come successo all'inizio della Champions contro il Liverpool".

Osimhen ancora in gol: numero 20 in stagione

Il bomber nigeriano non si ferma, ha già segnato 20 gol in stagione, 18 in campionato e 2 in Champions League. Anche a Francoforte è stato decisivo con la rete del vantaggio e con una prestazione completa condita dal rigore che si è procurato sul punteggio di 0-0. Anche per questo motivo Spalletti vuole preservarlo per averlo sempre al top.