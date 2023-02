Napoli, Di Lorenzo dopo il gol: "È strano..."

Giovanni Di Lorenzo, capitano goleador, ha chiuso la partita di Francoforte con la rete del 2-0: "E' il secondo gol in Champions ed è un po' strano. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, il nostro inizio è stato contratto e loro erano ben chiusi dietro. Poi siamo usciti alla distanza e abbiamo portato a casa una bella vittoria". Di Lorenzo non si nasconde parlando di obiettivi: "In campionato sappiamo di avere una grande opportunità, ma davvero la squadra sa che mancano tante partite e nel calcio può succedere di tutto. Siamo un gruppo serio, saranno tutte finali. Per ora ci godiamo la notte Champions" ha detto a Sky.