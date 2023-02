Rabbia Spalletti nel fuorionda in tv: "Ancora con Totti e Icardi..."

"Ancora con Totti e Icardi..."

Il tecnico azzurro, tra un collegamento e l'altro, ha ascoltato che in studio si parlasse di come in passato Spalletti abbia avuto delle problematiche con Roma e Inter nel gestire Totti e Icardi. Non è mancato uno sfogo, mentre veniva microfonato, da parte dell'allenatore: "Mi fanno arrabbiare? Mi parlano ancora di Totti e Icardi in televisione un'altra volta, stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi, poi ora a uno gli telefono per bene, glielo faccio vedere come li ho gestiti...".