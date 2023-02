Politano poteva lasciare Napoli in estate: la rivelazione dell'agente

Matteo Politano poteva lasciare Napoli in estate. Alla fine è rimasto e oggi è uno dei protagonisti della super stagione degli azzurri. Ha ricordato cosa è successo nei mesi scorsi il suo procuratore: “Non voleva andare via, aveva avuto dei problemi con il mister, ma tutto è stato chiarito ed è rimasto volentieri. La scelta è stata quella giusta". Queste le dichiarazioni di Mario Giuffredi rilasciate a CalcioNapoli24.