Mario Rui, l'agente: "Via da Napoli con lo scudetto? Faccio chiarezza"

Mario Rui è uno dei protagonisti di questa stagione. Con l'arrivo di Olivera non le gioca tutte ma è cresciuto il rendimento e la qualità delle sue partite. Non è solo un terzino ma un regista aggiunto e coi suoi assist ha spesso invitato al gol Osimhen e Simeone. Il suo agente Mario Giuffredi è intervenuto a CalcioNapoli24 e ha ricordato alcune sue parole di anni fa con una previsione che sta per verificarsi: “Se riguardate le mie interviste di anni fa ho sempre detto che non si muoveva da Napoli se non quando avrà dimostrato il suo valore oppure vinto lo scudetto con il Napoli. Erano dichiarazioni del momento, non è un qualcosa di automatico".