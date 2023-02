Kvaratskhelia: "Adoro un soprannome. Vi svelo perché ho il 77", poi una rivelazione...

Khvicha Kvaratskhelia ha retto bene l'urto del paragone ingombrante con Maradona. Appena è arrivato a Napoli, dopo le prime prodezze, i tifosi lo hanno ribattezzato Kvaradona e lui ha accettato di buon grado, ma con umiltà, l'accostamento col campione argentino. Lo ha confermato anche nella sua intervista rilasciata alla Uefa: " All'inizio mi sembrava incredibile sentire associato il mio nome ad una leggenda simile . Non me l'aspettavo, ma mi ha dato una grande spinta. Non sapevo come reagire: dire 'grazie' o fare qualcos'altro? Ora mi sto abituando e mi rende felice essere paragonato a un giocatore del genere, è una cosa incredibile ".

Kvaratskhelia si racconta alla Uefa: le sue parole

L'esterno del Napoli si è raccontato dopo i primi mesi italiani: "Per me era difficile credere che avrei giocato in Champions League e giocare in Serie A è sempre stato un sogno. A Napoli si vive per il calcio, i tifosi idolatrano Maradona, che è ovunque. Qui la gente respira il calcio". Ha scelto il numero 77 perché "ho raddoppiato il mio preferito che è il 7". L'uomo Kvara si concede momenti di relax davanti alla tv: "Non ho molto tempo libero, ma quando capita mi rilasso, chatto con gli amici, leggo qualche libro o guardo un film. La mia serie preferita è Prison Break".