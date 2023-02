Spalletti rivela: “Ecco il gesto da campione di Osimhen nello spogliatoio”

Imparare dal passato e dai propri errori. Questo il concetto espresso dal trionfo del Napoli sul campo dell'Empoli. Lo stesso stadio dove un anno fa la squadra di Spalletti perse 3-2 dopo che era passata in vantaggio per 2-0. Dieci minuti di pura follia che stavolta non si sono ripetuti. Lo stesso allenatore azzurro a fine partita ha esaltato Osimhen, ormai leader e non solo goleador. Il nigeriano ha ricordato alla squadra nello spogliatoio cos'era accaduto la scorsa primavera: "Ha comportamenti da leader. 'Ricordiamoci la partita dell'anno scorso, eravamo 2-0' ha detto a tutti ricordando dell'ultima partita giocata qui".