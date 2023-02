Spalletti svela un retroscena: “Napoli, mai vista una roba del genere in 25 anni”

"Una cosa così non l'ho mai vista in 25 anni"

Spalletti cita l'immagine emblema della stagione straordinaria del suo Napoli, traendo spunto dalla segnalazione di Stefano Bianconi, collaboratore dell'Empoli ed ex calciatore proprio ai tempi della sua esperienza toscana: "Mi ha illuminato, dicendomi c'è un episodio, che voi probabilmente non ricordate, durante il match con il Sassuolo, emblematico di questo gruppo e della nostra stagione. Noi perdiamo palla battendo male un calcio d'angolo su uno schema... ebbene in 25 anni che faccio l'allenatore una cosa del genere non l'ho mai vista... dieci assatanati pronti a recuperare la palla perché ci potevano far gol, tutti a riconquistare terreno per portarsi dietro la linea difensiva per non prendere il gol. Lì si capisce di avere una squadra granitica, che non vuole concedere nulla, disposta a saltare il recinto per dare una mano al compagno".