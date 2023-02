Napoli, Di Lorenzo assente all'allenamento: svelato il motivo

Assenza per un "permesso" dall'allenamento mattutino per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli non era presente alla ripresa dopo la vittoria contro l'Empoli. Come mai Di Lorenzo ha saltato la seduta mattutina agli ordini di Luciano Spalletti. Il motivo è "dolcissimo". Ovvero la nascita della sua seconda figlia. Dopo Azzurra, nata a maggio del 2020, ecco Carolina. Bellissima notizia e fiocco rosa in casa Napoli. La società azzurra ha fatto gli auguri sui social ai genitori Giovanni e Clarissa.

Napoli, i due assenti durante l'allenamento mattutino

Oltre a Di Lorenzo, non era il gruppo neppure Raspadori. Ancora terapie per l'attaccante che dopo l'infortunio conta di tornare a inizio aprile dopo la sosta. Ottimo momento di forma per Di Lorenzo che con orgoglio indossa la fascia da capitano e sta guidando il Napoli verso la conquista del terzo scudetto. Il primo per la società di De Laurentiis. Traguardo prestigioso per lui esploso ad Empoli e arrivato al top in Italia e in Europa dopo una lunga gavetta che sta pagando.