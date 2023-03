"Non sai cos'è amare Napoli", l'ex Ghoulam risponde a un provocatore sui social

Faouzi Ghoulam non ha dimenticato Napoli. Il terzino algerino oggi in forza all'Angers, in azzurro dal 2014 al 2022, è molto legato alla città e ai tifosi e lo ha dimostrato ancora una volta sui social network. In modo particolare su Twitter. Si chiacchierava delle varie ipotesi di festeggiamento in vista del tricolore quando Ghoulam ha così risposto ad un tifoso della Juventus che provocava: "Lascia perdere Napoli e guarda la tua squadra e in bocca al lupo per l'anno prossimo". La conversazione è andata avanti per diversi minuti con un ripetuto scambio di messaggi, tra questi anche "È dura vincere soltanto sul campo" scritto sempre da Ghoulam.