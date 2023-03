Napoli si tinge d'azzurro: in città spuntano le maglie appese, il gesto emozionante

Le recenti vittorie del Napoli, ultima ma non per importanza quella con l'Empoli, stanno avvicinando sempre di più i partenopei al sogno di uno scudetto che ormai manca dalla stagione 89-90. L'entusiasmo dei tifosi napoletani sta crescendo sempre di più e le vecchie scaramanzie stanno pian piano scomparendo per far posto a gesti che dimostrano l'affetto e l'amore delle persone per la squadra allenata da Spalletti. A dimostrazione di ciò, infatti, l'ultima trovata è stata geniale: per le vie partenopee, più precisamente in un vicolo del quartiere Santa Lucia, sono apparse delle maglie, stese come fossero panni, che raffigurano la formazione degli azzurri in campo.