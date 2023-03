Scudetto perso in albergo? La risposta di Spalletti alla storica frase di Sarri

Il Napoli e lo scudetto del 2018 perso in albergo: le parole di Spalletti

Ancora oggi si parla del famoso "scudetto perso in albergo" - i calciatori del Napoli stavano guardando la partita in hotel - come disse a suo tempo Sarri. Cosa pensa Spalletti, che in quella stagione allenava proprio l'Inter, di quell'affermazione? La risposta del tecnico del Napoli in conferenza stampa è stata la seguente: "Gli scudetti si perdono in albergo dice Sarri? Bisognerebbe chiederlo a lui, anche se quel risultato lì ha influito sulla corsa, secondo lui molto...In quella partita stavamo vincendo, ho fatto sostituzioni che hanno determinato quella roba lì perché poi tutti vanno a finire lì, ma io le rifarei perché eravamo molto sofferenti in quel momento in 10 uomini".