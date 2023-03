"Se il Napoli fosse andato in Champions, sarebbe arrivato Allegri", la rivelazione dell'ex azzurro

Max Allegri e non Luciano Spalletti. Scenario possibile nell'estate del 2021 se il Napoli avesse battuto il Verona in casa conquistando la qualificazione in Champions League ai danni della Juventus. Invece al Maradona finì a sorpresa 1-1 e così furono i bianconeri a conquistare il pass per la principale competizione internazionale. De Laurentiis aveva raggiunto un accordo con Allegri, intesa saltata dato che la condizione necessaria era la Champions League. Un retroscena svelato dall'ex difensore del Napoli, Nikola Maksimovic.

Napoli, il retroscena di Maksimovic sul mancato arrivo di Allegri

L'ex azzurro ha parlato a Tmw. Le sue parole sono chiare: "Fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore. E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così". Nulla di fatto: per lui, che non rinnovò, e per Allegri. Poco male, avrà pensato De Laurentiis. Al posto di Gattuso è arrivato Spalletti e oggi con lui in panchina il Napoli è ad un passo dalla conquista del terzo scudetto.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport