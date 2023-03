Zielinski: "Nello spogliatoio ci siamo detti una cosa", poi retroscena su Sarri...

Piotr Zielinski è deluso per la sconfitta del Napoli contro la Lazio. Il centrocampista è intervenuto a fine partita ai microfoni di Dazn: "Non so cosa ci è mancato, siamo andati meglio nel secondo tempo ma ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri e dovevamo essere più concreti. Siamo dispiaciuti ma guardiamo avanti con ottimismo". Zielinski elogia gli avversari: "Hanno fatto una partita diversa dal solito ma noi abbiamo sbagliato perché non siamo riusciti a segnare".