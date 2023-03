Napoli, il tifoso è disperato: l'appello in lacrime in diretta tv a De Laurentiis

Contro la Lazio (0-1), con gol di Vecino, il Napoli ha perso la sua seconda partita stagionale e la prima in casa in campionato, ma le lacrime del tifoso Maurizio Palumbo non sono state versate per il ko degli azzurri. Palumbo ha, infatti, ricevuto il divieto di entrare al "Diego Armando Maradona" e da settimane porta avanti una battaglia, la sua battaglia, che lo ha reso noto: chiede di poter tornare a entrare allo stadio. Quello stadio da cui è stato "bandito" per presenute intemperanze nei confronti del presidente De Laurentiis. Palumbo vuole ora scongiurare il pericolo di perdersi, dal vivo, la sempre più vicina vittoria del terzo scudetto degli azzurri.