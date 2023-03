Napoli, novità per la tartaruga "Osimhen": c'è il lieto fine

Era stata una delle storie più belle dello scorso mese : due tartarughe della specie "Caretta Caretta", pescate e salvate a Salerno, avevano ricominciato a camminare grazie all'intervento del Turtle point di Portici, in provincia di Napoli . La storia intreccia anche gli animi dei tifosi azzurri, dato che l'esemplare più grosso (con peso e dimensioni record per i nostri mari, ben 85kg e 80 cm di lunghezza) è stato simpaticamente chiamato " Osimhen " - per via della prestanza fisica "in comune" con l'attaccante del Napoli -, mentre l'altro più piccolo (di 25kg) " Fast ". Adesso, però, per le due tartarughe inizierà una nuova fase della propria vita.

Napoli, la nuova vita delle tartarughe "Osimhen" e "Fast"

Dopo essere state curate e riabilitate presso il Turtle point di Portici, con l'aiuto del Comune di Vico Equense e dell'Area Marina Protetta Punta Campanella, Osimhen e Fast sono state protagoniste di un evento formativo per gli studenti, che ha dato il via alla loro vecchia vita. A circa un mese dal loro arrivo sulla costa campana, infatti, le due tartarughe sono state liberate in mare. Come spiegato da Andrea Affuso, Coordinatore e Direttore sanitario del Turtle point, si è deciso di farlo in questo periodo perché "la stagione della riproduzione è alle porte e una delle due è un maschio adulto". Alla liberazione hanno assistito 50 studenti come parte del progetto CarettainVista per il monitoraggio delle nidificazioni di tartarughe marine in Campania.

