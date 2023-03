Napoli, Koulibaly torna sul tema del razzismo: "Gli altri tifosi mi giudicavano". E quella storia durante il Ramadan...

Kalidou Koulibaly è stato senza dubbio una delle colonne portanti del Napoli negli scorsi anni: otto stagioni in azzurro, diventando imprescindibile per i tanti allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del club e vincendo una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Un vero e proprio idolo per i tifosi partenopei. L'attuale difensore del Chelsea, inoltre, durante la permanenza in Italia, ha più volte preso la parola in dibattiti riguardanti il tema del razzismo - fuori e dentro gli stadi. Anche dall'Inghilterra, Koulibaly è tornato a parlare di questioni discriminatorie, facendo un passo indietro ai vecchi tempi del Napoli.