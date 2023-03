Napoli, c'era sempre un assente nelle quattro sconfitte stagionali

Una costante contro Liverpool, Inter, Cremonese e Lazio. Ovvero nelle uniche quattro partite stagionali in cui il Napoli ha perso. La costante si chiama Mario Rui. Sempre assente. Come venerdì sera a causa della squalifica per due giornate. Quando manca il portoghese, il Napoli perde (in Coppa Italia solo ai rigori). Coincidenza o cosa? Intanto una notizia. Non si potrà mai legare l'evento negativo della sconfitta alla sua assenza, ma è una circostanza curiosa, questa, che fa riflettere, anche perché Mario Rui è diventato quest'anno leader tecnico tra assist e la sua capacità di palleggiare.