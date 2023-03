Oggi compie 64 anni mister Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, lanciatissimo al primo posto in campionato. In città l'aria è frizzante. E al netto di qualsiasi scaramanzia, la consapevolezza di ritrovarsi a vivere un sogno è evidente. Lo sanno bene i tifosi napoletani, che ai nostri microfoni raccontano l'amore, l'emozione per questa stagione impressionante e la riconoscenza nei confronti del proprio Direttore d'orchestra. Da Napoli, gli auguri dei tifosi per mister Luciano Spalletti.