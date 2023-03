"Che imbarazzo, non lo farò più", Kim e il retroscena in ritiro

Kim Min-Jae si è presentato ai suoi nuovi compagni in modo originale. In ritiro, a Dimaro, appena arrivato, salì su una sedia e cantò ballandola una canzone storica. Il video diventò virale in pochissimo tempo e Kim divenne subito l'idolo dei tifosi per simpatia ed empatia. Dopo diversi mesi e dopo aver conquistato Napoli anche e soprattutto per aspetti legati al campo, il centrale sudcoreano torna a parlare di quell'episodio e le sue sono dichiarazioni a sorpresa: "Tutti conoscono Gangnam Style, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarla. L'ho fatto una volta sola, era a caldo e mi imbarazza un po', infatti non riesco a riguardare il video. Non lo farò più".