Napoli, striscioni contro Umberto Chiariello: cosa è successo

Monta la polemica a Napoli dopo l'accusa di Umberto Chiariello , noto giornalista di Canale 21, nei confronti dei gruppi organizzati della tifoseria azzurra . L'attacco è sorto dopo il match con la Lazio, in cui gli ultras non hanno fatto il tifo a causa dalle varie restrizioni imposte , a partire dall'istituzione obbligatoria della tessera del tifoso per poter acquistare i tagliandi.

L'attacco di Chiariello e la replica degli ultras

Chiariello ha sottolineato che non tifare in un momento così importante per la storia del Napoli, vicino alla conquista del terzo scudetto, equivale a non amare i colori azzurri e che gli ultras devono "vergognarsi" per questa presa di posizione. Non è tardata la risposta del tifo organizzato con un eloquente striscione esposto nei pressi del Maradona: "Chiariello infame... taci!".