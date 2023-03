Napoli, la rivelazione di Politano: "Ci siamo sorpresi, nessuno se l'aspettava"

Neppure il Napoli aveva messo in conto di vivere una stagione simile. Lo fa capire Matteo Politano: "Non ci aspettavamo un'annata simile, anche se dal primo giorno pur avendo perso giocatori importanti avevamo capito di poter fare grandi cose". L'esterno azzurro è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha parlato della stagione da sogno che la sua squadra sta vivendo. Lo scudetto si sta avvicinando eppure a inizio campionato quello che è successo ha stupito gli stessi calciatori. Politano, infatti, aggiunge: "Siamo sorpresi anche noi da quello che abbiamo fatto, ma il campionato è lungo e non si molla un centimetro. Spalletti ci tiene sul mezzo, ci sprona, da noi vuole il massimo. Il campionato è lungo, ci sono ancora tante partite".