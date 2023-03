Kvaratskhelia esulta: cosa sta succedendo in Georgia

"Il futuro della Georgia è in Europa" ha scritto sui social Khvicha Kvaratskhelia. Il riferimento non è al calcio. Cosa è successo? Il Parlamento nelle scorse ore ha revocato la legge sugli agenti stranieri dopo due notti di scontri a Tbilisi, la capitale, città natale di Kvara, dove migliaia di manifestanti si sono radunati nei pressi del Parlamento per la revoca della norma che prevedeva di limitare le attività di Ong e media che ricevono più del 20% dei finanziamenti da fonti straniere.

Napoli, Kvaratskhelia e il legame con la Georgia

Una questione delicata cavalcata anche da diversi vip e personaggi famosi e di spicco. Come il calciatore del Napoli che ha scelto di prendere subito una posizione. Il rischio concreto per la Georgia era quello di essere costretti ad uscire dall'Unione Europea. Non accadrà nulla di tutto questo. Kvara è molto legato al suo paese e ha subito fatto ritorno a casa dopo la guerra in Ucraina. Allora giocava nel Rubin Kazan, in Russia, e si trasferì alla Dinamo Batumi. Momento chiave della sua carriera con l'inserimento del Napoli che approfittò della situazione acquistandolo per dieci milioni.