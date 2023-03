Eintracht, ora è ufficiale: divieto di trasferta a Napoli per i tifosi

Si attendeva solo l'ufficialità, ma la notizia era ormai certa e se ne parlava da giorni tra polemiche e dichiarazioni forti. L'Eintracht Francoforte non potrà avere il sostegno diretto dei propri tifosi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League al Maradona contro il Napoli. Il prefetto ha appena emanato un decreto, di comune accordo con il Ministero dell'Interno, che vieta al Napoli la vendita dei biglietti per la partita di mercoledì prossimo.

Eintracht, ora è ufficiale: niente tifosi al Maradona

Una pura formalità dopo che l'Eintracht era già stato avvisato martedì dalla Prefettura di Napoli. Tanto dispiacere per i tifosi ospiti e in queste ore le polemiche sono state davvero tante. Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell'Eintracht, ha aggiunto in una nota: "Già dal sorteggio si sapeva dei possibili rischi ma all'andata non è successo nulla di particolare e gli episodi sono stati ben al di sotto degli iniziali timori".