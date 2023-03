Napoli, i convocati per l'Atalanta: tripla assenza per Spalletti

Il Napoli affronterà l'Atalanta alle ore 18 allo stadio Maradona. Partita che non vedrà in campo Mario Rui, Raspadori e Lozano. Tripla indisponibilità per Spalletti che ha appena stilato l'elenco dei convocati dove non figurano i tre calciatori. Per il resto, tutti a disposizione. Il terzino portoghese sconterà la seconda giornata di squalifica e al suo posto è pronto Olivera che aveva già giocato contro la Lazio.