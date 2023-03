Napoli-Eintracht, via libera alla trasferta per i tifosi: la decisione del Tar cambia tutto!

Svolta per la gara Napoli-Eintracht, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì prossimo allo stadio Maradona. Il Tar, infatti, ha accolto l'istanza del club tedesco su divieto di trasferta per i tifosi e dunque il Napoli ora potrà vendere i biglietti ai tifosi residenti in Germania. Era questa la notizia che a Francoforte e dintorni tutti aspettavano. Tante polemiche erano sorte dopo la decisione del Ministro dell'Interno di impedire ai tifosi tedeschi di essere a Napoli dopo gli incidenti dell'andata e, soprattutto, quanto accaduto anni fa a Roma. Ma adesso c'è un nuovo capitolo.