Napoli-Atalanta, Meret è nella formazione ufficiale ma gioca Gollini: cosa è successo

Cambio di formazione per il Napoli. Non gioca Alex Meret, che era nell'elenco dei titolari, e al suo posto Pierluigi Gollini per l'esordio in campionato con gli azzurri proprio contro l'Atalanta, la sua ex squadra. L'annuncio è stato dato dallo speaker dello stadio Maradona a cinque minuti dall'inizio dell'incontro. Stupore tra gli spalti per i tifosi dato che nella distinta era stato indicato Meret. Ma c'è stato un imprevisto.