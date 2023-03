Spalletti lo cambia, Osimhen si arrabbia: la reazione in panchina

Victor Osimhen è uscito nel finale della gara vinta contro l'Atalanta per fare spazio a Simeone. Gesto di stizza e un po' di nervosismo per il bomber azzurro al momento della sostituzione. Una partita di grande sacrificio la sua: è mancato solo il gol. Proprio prima di uscire, infatti, Osimhen se l'è presa con se stesso per essersi allungato palla in un potenziale contropiede. Osimhen avrebbe voluto unirsi alla festa del gol. Già contro la Lazio non era riuscito a timbrare il cartellino.

Tutti i numeri di Osimhen in questa stagione

Sono 19 le reti in campionato per il nigeriano, 21 dall'inizio della stagione, numeri importanti ai quali si aggiunge anche il suo sacrificio per la squadra. Da sottolineare l'assist per la rete di Kvaratskhelia. Proprio il nigeriano serve il pallone che poi il 77 del Napoli trasforma in un super gol. Osimhen lascia il campo tra gli applausi ma, forse, anzi sicuramente, avrebbe voluto salutare i tifosi regalandogli il ventesimo gol in campionato, il cinquantesimo con la maglia del Napoli.