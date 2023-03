Osimhen e Kvaratskhelia, numeri impressionanti: l'incredibile dato sui gol

Il Napoli continua la sua corsa inarrestabile in campionato, dopo la vittoria per 2-0 contro l'Atalanta. Tra i protagonisti di questa incredibile cavalcata c'è sicuramente la coppia formata da Osimhen e Kvaratskhelia, che continua a risultare decisiva tra gol e assist. Proprio nell'ultima sfida contro i bergamaschi è arrivata l'ennesima rete di questa coppia d'oro, con l'assist di Victor per Khvicha, autore di un dribbling pazzesco. Spunta ora una statistica che mostra l'impatto devastante di questi due giocatori sul Napoli di Spalletti.