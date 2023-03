Napoli, tutti in campo per l'Eintracht: le ultime su Meret e Kim

Tutti in campo a Castel Volturno per l'allenamento di vigilia in vista della gara contro l'Eintracht Francoforte in programma mercoledì sera alle ore 21 allo stadio Maradona. Sorrisi e grande serenità agli ordini di Spalletti . La notizia è che erano regolarmente in campo con il gruppo sia Meret che Kim Min-Jae . Entrambi si erano infortunati in occasione della gara contro l'Atalanta. Il portiere presentava una fasciatura al posto interessato, ma ha lavorato coi colleghi di reparto.

Napoli, allenamento mattutino: le scelte di Spalletti

Buone notizie, dunque, in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Spalletti sfoglia la margherita in chiave formazione tra certezze e qualche dubbio. Molti riguardano proprio Meret e Kim. Non ce ne sono per Lozano, che già lunedì era tornato in gruppo. Il messicano è pienamente recuperato a differenza di Raspadori per cui, comunque, il rientro si avvicina. Il Napoli con il classico report ha aggiornato la situazione (ex) infortuni: "Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kim e Meret hanno fatto intera sessione in gruppo".