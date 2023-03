Napoli, diretta Spalletti: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

NAPOLI - Alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Eintracht, in programma mercoledì 15 marzo alle 21 allo stadio Maradona, Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa il match che potrebbe regalare al Napoli uno storico accesso ai quarti: segui in diretta le parole del tecnico azzurro.

18:50

Monta l'attesa per le parole di Spalletti

La sala stampa del Maradona torna ad affollarsi dopo l'appuntamento con l'Eintracht Francoforte, monta l'attesa per le parole di Luciano Spalletti, che sarà affiancato in conferenza dal difensore Rrahmani. Inizio stimato per le 19.

18:40

Spalletti si intrattiene con i tifosi

Nonostante la meticolosa preparazione prepartita e l'attesa per la conferenza stampa ufficiale, Luciano Spalletti si concede ai tifosi presenti fuori dal centro d'allenamento del Napoli: foto, autografi e un simpatico siparietto con un bambino, che il mister toscano si coccola come un affettuoso zio. In un clima di grande positività e serenità.

18:30

Tedeschi pronti ai calci di rigore

Sintomo della fiducia con la quale i tedeschi scenderanno in campo al Maradona nonostante il ko di Francoforte, il tecnico dell'Eintracht, Glasner, rivela: "Non vorremmo apparire troppo ottimisti, ma nella preparazione del match abbiamo vagliato tutte le ipotesi, preparandoci anche per gli eventuali calci di rigore".

18:25

Nessuna polemica sull'assenza dei tifosi, ma...

Chiaramente interpellati anche sulla querelle che ha portato alla fine all'esclusione dei tifosi residenti a Francoforte, tanto Glasner, quanto Rode, preferiscono non lasciare spazio alle polemiche, pur sottolineando un fatto: "Faremmo un torto alla verità se dicessimo che per noi non cambia nulla, ma dobbiamo restare focalizzati sulla partita. Queste sono situazioni politiche, mentre noi pensiamo a scendere in campo, ma con l'energia positiva dei nostri supporters sarebbe senza dubbio stato meglio".

18:15

Eintracht, le parole di Glasner e Rode

Nella pancia del Maradona in corso la conferenza stampa della vigilia in casa Eintracht con il tecnico Glasner e il capitano Rode a presentare la sfida con il Napoli. "Siamo qui per ribaltare il 2-0 dell'andata, abbiamo lavorato duro e daremo tutto per farcela" le prime dichiarazioni del trainer tedesco. Fiduciosa anche la bandiera del Francoforte: "Serviranno fortuna e coraggio, ma ci siamo preparati per vincere questa partita, alla fine non avremo rimpianti".

18:00

Il Napoli per un traguardo storico

Grazie alla vittoria per 2-0 all'andata, il Napoli potrebbe per la prima volta nella storia raggiungere i quarti di finale di Champions League. Tuttavia, l'unica volta in cui ha vinto una partita nella fase a eliminazione diretta della competizione è stato poi eliminato (3-1 in casa, 1-4 in trasferta contro il Chelsea nel 2011-12).

17:45

Spalletti con Rrahmani in conferenza

Spalletti parlerà dalla sala stampa dello stadio Maradona di Napoli alle ore 19 insieme al difensore Rrahmani per presentare la gara di ritorno di Champions con l'Eintracht Fracoforte.

Stadio Maradona - Napoli