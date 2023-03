Napoli, Rrahmani: "Glasner ha ragione, sarà gara pericolosa"

Amir Rrahmani comprende la speranza di Glasner, allenatore dell'Eintracht, convinto che la sua squadra possa superare il turno: "Ha ragione perché loro non hanno nulla da perdere, sarà una partita pericolosa". Queste le parole del difensore del Napoli intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli riparte dal risultato di 2-0 ed è il grande favorito per il passaggio del turno: "La Champions è speciale anche per la società. Speriamo di passare il turno".