Napoli-Eintracht, probabili formazioni

NAPOLI - In casa Eintracht Francoforte out Kolo Muani per squalifica, indisponibili Dina Edimbe e Lindstrom. Nel Napoli tra i pali ci andrà Meret che si sente pronto, ma Gollini resta allertato. Davanti a lui, Kim e Rrahmani. In mezzo Anguissa, Lobotka e Zielinski. I dubbi sono relativi ai ballottaggi tra Olivera e Mario Rui e quello tra Politano e Lozano.