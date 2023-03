"Per Diego": i turisti stranieri tifano Napoli, la dedica speciale per Maradona

Anche i turisti stranieri sono in fibrillazione per Napoli-Eintracht. Abbiamo fatto alcune domande a persone presenti in città e provenienti da differenti paesi del mondo. L'entusiasmo che si respira nella città partenopea si tocca con mano e i sostenitori hanno iniziato a dichiarare quale fosse il loro giocatore azzurro preferito, i tifosi argentini in particolare sono apparsi commossi dal legame indissolubile che c'è tra Maradona e la città campana.