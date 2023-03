Napoli-Eintracht, arrestati 7 tifosi: convocato vertice in Prefettura

Non resta che fare la conta dei danni il giorno dopo la sfida Napoli-Eintracht con gli incidenti e gli scontri che si sono verificati nel centro storico in pieno pomeriggio con centinaia di residenti presenti. La prima conseguenza di quanto accaduto è la seguente: sette tifosi napoletani sono stati arrestati. Ma il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. Quattro arresti, di cui uno in flagranza, sono stati notificati per i tafferugli verificatisi sul lungomare e altri tre per gli scontri avvenuti nel pomeriggio in piazza del Gesù. Questa mattina, intanto, i tifosi tedeschi hanno lasciato Napoli e l'albergo dove erano ospitati. Sono stati portati, a bordo di bus, verso Salerno, Roma e Capodichino per raggiungere le rispettive destinazioni in Germania. Ma in città, in modo particolare a Piazza del Gesù, è tempo di bilanci.