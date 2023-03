L'entusiasmo di Raspadori e Simeone: "Napoli, che sogno! Ecco il nostro segreto"

Lo scudetto non è più un sogno, oggi quell'etichetta appartiene alla Champions dopo la conquista dei quarti di finale. Hanno parlato del duplice obiettivo gli attaccanti del Napoli Raspadori e Simeone intervenuti a un evento con gli organizzatori del ritiro estivo a Dimaro Folgarida che si rinnova anche per il 2023. L'ex centravanti del Sassuolo ha così commentato la stagione: "Ogni giorni ci impegniamo per far sì che tutto possa andare nel migliore dei modi e questo è l'entusiasmo giusto con cui affrontare le prossime partite".