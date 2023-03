Spunta la foto di Maradona con la maglia del Milan: "Aveva previsto tutto"

Era il 1 ottobre 1989 quando il Napoli di Maradona sconfisse il Milan per il risultato schiacciante di 3-0. Per i partenopei firma d'autore, quella del ragazzo argentino con il numero 10 sulla schiena che oltre a realizzare 2 assist segna anche un gol fantastico con pallonetto al portiere. Al termine della partita El Pibe de Oro celebrò il difensore dei rossoneri Franco Baresi indossando la sua maglia e ammettendo: "Io penso che Franco Baresi sia il massimo come giocatore, questo è un ricordo che porterò per tutta la vita"