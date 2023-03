"Psg pronto a fare follie per Kvaratskhelia: la cifra è pazzesca"

La prima stagione di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli sta attirando una schiera di squadre interessate in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Il georgiano è infatti sempre più nel mirino dei grandi club europei .

Napoli, il Psg pronto a fare follie per Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato dal portale francese 10sport, il Psg avrebbe inserito il georgiano tra i propri obiettivi di mercato. La squadra francese, per accontentare le richieste del Napoli, potrebbe spingersi fino all'incredibile cifra di 180 milioni di euro. Una cessione che permetterebbe al club azzurro di realizzare una delle plusvalenze più clamorose della storia del calcio, visto che Kvaratskhelia è arrivato a Napoli appena un anno fa per circa 10 milioni di euro. Sul georgiano, che ha già realizzato 13 gol e 15 assist in stagione, c'è anche l'interesse di altri grandi club europei.