Napoli, i convocati di Spalletti per il Torino: ancora fuori Raspadori

A tre giorni dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League (QUI il tabellone completo del torneo), il Napoli si appresta ad affrontare il Torino nella prossima gara di Serie A, in programma domenica 19 marzo alle 15:00. Tra i convocati torna Zerbin, mentre restano ancora fuori Raspadori e Demme. Out anche Marfella per un problema dell'ultimo minuto.